30-летняя женщина-водитель на Матизе протаранила ВАЗ

Фото: ОГИБДД Вологды.

В Вологде вечером 16 марта Матиз протаранил легковушку. Пострадала 30-летняя женщина-водитель.

ДТП произошло в 18:40 у остановки «Бригантина» на улице Чернышевского. Как сообщили в отделе ГИБДД Вологды, 30-летняя водитель автомобиля «Дэу Матиз» двигалась со стороны центра, не справилась с управлением. Машина врезалась в припаркованный пустой ВАЗ-21112. Виновница дорожно-транспортного происшествия с места аварии была отправлена в больницу. Обе легковушки получили серьезные кузовные повреждения.