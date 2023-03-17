Студенты вологодской молочной академии изготовили комплекты сухого душа, фильтры для воды и средства для розжига для СВО

Сайт: https://molochnoe.ru/

Студенты Вологодской ГМХА приняли участие в мастер-классе «Записки спасателя: выжить обязан». Во время занятия были изготовлены комплекты сухого душа, фильтры для воды и средства для розжига. Об этом сообщает официальный сайт ВГМХА.

Всего в мастер-классе приняли участие 30 человек, они изготовили 500 комплектов сухого душа, 500 фильтров и 40 усиленных средств для розжига. Всё это будет отправлено бойцам в зону специальной военной операции.

«Мы помогали упаковывать фильтры для воды, комплект состоит из таблеток пищевой хлорки, фильтра для молока и инструкции применения. Розжиг делали из спичек, ватных дисков и парафина, также в наборе имеются чиркаш и инструкция», — отмечает Софья Реутова.

Организатором мастер-класса выступил поисково-спасательный отряд ВГМХА им. Н. В. Верещагина «Пиксида». Такие занятия будут продолжены.