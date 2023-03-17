Женщина расплатилась чужой картой в Вологде

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Женщина в Вологде расплатилась чужой банковской картой и ее ищут. Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, подозреваемой в краже с чужой банковской карты. Распространяется ориентировка и ее приметы.

"Женщине на вид 55-60 лет, она нормального телосложения, рост 160- 170 см. Она была одета в белую шапку с черной биркой, куртку с капюшоном синего цвета, серые штаны и черные ботинки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обладающих информацией о личности подозреваемой и её местонахождении просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 76-31-14, 76-31-15, 76-32-01, либо «02».

16 февраля женщина расплатилась в нескольких магазинах чужой банковской картой. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.