Суд освободил от ответственности череповчанина, трубой разбившего стекла автомобилей и автобусов

Мужчину жестко скрутили.

Череповчанам рассказали, что не так с мужчиной, который угрожал металлической трубой.ЧП случилось в мае прошлого года. В один из магазинов зашёл 38-летний местный житель с металлической трубой в руке и начал крушить там холодильное оборудование. Затем он выбежал улицу, на проспекте Сталеваров он разбил стёкла у трёх автобусов и трёх легковых машин.

На место прибыли полицейские. Дебошир с криком: «Живым не возьмёте, гады!» ударил себя трубой по голове. Он упал и его скрутили. Была вызвана скорая помощь, череповчанин попытался бежать, однако упал. И его задержали.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершённое с угрозой применения насилия к гражданам и с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В ходе следствия выяснилось, что задержанный страдает психическим расстройством. Поэтому Череповецкий городской суд освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение в психбольницу.