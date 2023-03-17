В Вологодской области с начала года 1 750 подарочных наборов для новорожденных

В Вологодской области в этом году вручено 1 750 подарочных наборов «С Днем рождения, малыш!». Такую цифру назвал губернатор Олег Кувшинников.

По его словам, "Помощь в этот момент не бывает лишней".

Программа на Вологодчине осуществляется с 2019 года. При выписке из роддома родители получают большую коробку с вещами для новорожденного. В ней – детское одеяло, полотенце для купания, подгузники, гигиенические средства, бутылочка для кормления, погремушка, альбом для фотографий и памятных записей. Такую коробку получает каждая вологодская семья при рождении ребенка.

За четыре года вологжане получили 38 тысяч наборов.