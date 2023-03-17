В Череповце должник снимал номера с автомашины, спасаясь от приставов

В Череповце должник оставлял авто без номеров, чтобы не попасться судебных приставам. 33-летний мужчина около 200 тысяч рублей. Он не платил налоги, кредиты и коммунальные платежи.Но он имел авто и боялся лишиться его. Поэтому, паркуя машину, он снимал с нее номера. Однако он поставил авто на газон и это его сгубило: об автомобиле без опознавательных знаков местные жители нажаловались в управу. Вот что рассказала cherinfo глава управы № 7 Татьяна Широкова:

«Обратился председатель одного из домов на Бардина, сообщил, что во дворе на газоне стоит машина без номеров. Было предположение, чей это может быть автомобиль. Я позвонила в отделение судебных приставов, чтобы проверить информацию. Приставы по своим базам выяснили, что это машина должника».

Идентифицированную машину должника отправили на штрафстоянку.