В Вологде пройдет конкурс мастеров индустрии мастерства

В Вологде пройдет городской конкурс профессионального мастерства «BeautyFest». Состязаться будут парикмахеры, визажисты и специалисты по маникюру. Это традиционный конкурс, который организует администрация Вологды.

«Изюминкой этого года станет то, что в качестве моделей выступят участницы конкурса "Национальная краса Вологды". Мастера создадут для девушек образы для дефиле», – прокомментировала заммэра Вологды, начальник Департамента экономического развития администрации города Светлана Пахнина. Участников ждут два конкурсных дня: первый – для студентов, второй – для мастеров. Оценивать работы будут члены жюри из Москвы.

Юниоры и мастера покажут свои таланты в прическах. Запланированы и бесплатные мастер-классы. Финалом конкурса станет шоу «Национальная краса Вологды», которое пройдет 18 мая и будет транслироваться в прямом эфире.

В 2022 году в таком состязании приняли около 40 мастеров индустрии красоты.