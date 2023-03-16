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НовостиОбщество16 марта 2023 11:43

Младший лейтенант Андрей Кошуков будет похоронен на тотемской земле

Он отдал жизнь, исполняя воинский долг
Иван Чухнин
ВКонтакте, Сергей Селянин.

ВКонтакте, Сергей Селянин.

В Тотьму пришло трагическое известие. О смерти младшего лейтенанта Андрея Кошукова сообщил глава района Сергей Селянин.

"9 марта 2023 года погиб Андрей Викторович Кошуков. Младший лейтенант Кошуков командовал стрелковым взводом, погиб геройски, честно и храбро исполняя воинский долг, он отдал жизнь за безопасность нашей страны. Андрей Кошуков - настоящий офицер, посвятивший себя защите Отечества", - написал в соцсетях глава района.

Глава района выразил соболезнования: "Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени жителей Тотемского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Андрея. Вся тотемская земля скорбит вместе с вами. Слова соболезнования - всем его родным, близкими, друзьям и сослуживцам".

Андрей Кошуков родился в 1988 году в городе Мончегорске Мурманской области. Его родители являются уроженцами Тотемского района. Они планируют вернуться на малую родину, жить в Тотьме. Поэтому Андрей будет похоронен на тотемской земле.