В Вологде "Магистраль" будет ремонтировать дворы

"Магистраль" будет ремонтировать дворы в Вологде - компания выиграла большинство конкурсов.

В Вологде определился подрядчик по ремонту большей части дворовых территорий на 2023 год - заключены контракты по 16 территориям, подрядчиком выбрана компания «Магистраль», общая сумма контрактов - 95,2 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, изначально на ремонт дворов в 2023 году было предусмотрено около 186 млн рублей. Но в феврале было подписано соглашение о выделении на ремонт дворов дополнительных средств из областного бюджета. По словам мра Вологды Сергея Воропанова, конкурсы проходят по мере готовности проектов. Подрядчик по одному из контрактов определен еще в прошлом году, сейчас провели торги по 16 территориям, оставшиеся торги пройдут в марте - апреле. То есть до старта сезона все подрядчики будут выбраны.

Во дворах будет обновлена проезжая часть, тротуары, по желанию жителей увеличены парковки. Все проекты согласовываются с вологжанами, детали уточняются до начала работ. Завершены ремонты будут не позднее октября 2023 года.