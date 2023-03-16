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НовостиОбщество16 марта 2023 10:55

В Череповце родители напишут ЕГЭ по русскому языку

Взрослым предусмотрены явные поблажки
Иван Чухнин

В Череповце родители сдадут ЕГЭ по русскому языку. Блеснуть знаниями взрослые смогут 23 марта в школе № 11 Для этого необходимо предварительно направить заявку организаторам.

Как стало известно, участникам предлагается написать сокращенный вариант экзаменационной работы, время на выполнение - ограничено, всего один час.

«Родители проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Могут увидеть, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах», — сообщили в управлении образования Череповца.

Экзамен начнется 23 марта в 13:30. Заявку на участие нужно направить до 20 марта на почту tvorogova.ev@cherepovetscity.ru.