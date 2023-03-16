Водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком в Вологодской области

Водитель погиб в ДТП на трассе Москва-Архангельск.

В Грязовецком районе легковой авто столкнулся с грузовиком. Водитель Suzuki SX4 потерял управление. Авария произошла 15 марта около 20.00 на 431-м километре трассы М-8, в трех километрах от границы с Вологодским районом.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД, 43-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, Suzuki попал под грузовой MAN с прицепом. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте.