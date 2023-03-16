В Вологде проведут ЕГЭ для родителей

Со страницы ВК Елены Рябовой

Вологодская область присоединилась к Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В Вологде 22 марта в 15:00 в школе № 5 смогут пройти экзамен взрослые. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Зарегистрироваться можно за полчаса до тестирования - 22 марта в 14:30 в школе на ул. Пирогова, д. 26. С собой нужно взять паспорт, черную гелевую ручку, и знания по русскому языку в объеме средней школы.

Подать заявку на участие в акции можно по телефону (8172) 71-36-46 или на электронный адрес: orgmetod@edu35.ru.

На экхамен обещали прийти сотрудники правительства области, Законодательного собрания, молодежного правительства, общественной организации Профсоюза работников народного образования, представители родительской и педагогической общественности, а также деятели культуры, журналисты и студенты.

С 23 по 31 марта "ЕГЭ для родителей" пройдут во всех муниципалитетах Вологодчины.