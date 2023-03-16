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НовостиПроисшествия15 марта 2023 22:34

В Вологде пешеход чуть не расстался с жизнью на тротуаре из-за заноса авто

Инцидент произошел вечером в минувший вторник
Евдокия САХАРОВА

В Вологде 14 марта произошел инцидент на Окружном шоссе, который чуть было не стал смертельным. В 7 вечера на перекрёстке с улицей Гагарина водитель легковушки не справился с управлением, машина ушла в занос и вылетела на тротуар, где стоял мужчина.

Baza.net выложила видео с камер наблюдения. К счастью, вологжанин успел спасти свою жизнь от внезапной опасности! Второй день рождения. (Хотя, судя по траектории движения машины, его бы скорее всего не задело. Но в таких ситуациях, согласитесь, хочется быть уверенным в своей безопасности).