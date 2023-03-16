В Великом Устюге вологжанка напала на снегоуборочную технику

Подсмотрено Великий Устюг

В Великом Устюге женщина поборолась со снегоуборочной техникой. Инцидент попал на видео и распространился в соцсетях. Ролик показала группа «Подсмотрено Великий Устюг».

Снегоуборочная машина двигалась по тротуару, подсыпая его песком. Женщина-пешеход возмутилась этому, встала на пути, а потом и вовсе открыла дверь кабины, оскорбила водителя и кинула в него снегом.

В соцсети отмечают, что у машин с желтым проблесковым маячком есть право на движение по пешеходным дорожкам и тротуарам. А действия женщины попадают под ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.