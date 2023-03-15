В Великом Устюге пропавшая 2 года назад кошка вернулась домой

Фото СМ | Великий Устюг

В Великом Устюге кошка и ее семья воссоединились! Удивительную историю спасения рассказало издание СМ | Великий Устюг в соцсетях.

Два года назад Масяна пропала. Всю зиму ее подкармливали в микрорайоне Яиково. Когда в приюте освободилось место, то кошечку забрали в "Доброе сердце" и начали лечить. Волонтеры опубликовали фотографию животного в соцсетях, где ее и увидели старые хозяева. И были безмерно рады, как и сама Масяня: «Увидев хозяйку, Мася замурлыкала, лапками заперебирала!».

Однако от долгих скитаний шерсть у кошки свалялась в колтуны, она начала их выдирать. Поэтому презентабельный вид потерян, но это дело наживное. Любовь и забота подлечит шерстку!

«Тут же приехали, посмотрели, помогли выстричь колтуны. Увидев хозяйку, Мася замурлыкала, лапками заперебирала! Кошечку забрали домой – семья воссоединилась!» — пишет издание.