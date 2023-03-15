Копатель картошки умыкнул у вологжанки 17 тысяч рублей

Жителя Вологодского района осудили за кражу денег у знакомой. Инцидент произошел в августе. Подробности дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина помогал потерпевшей выкопать картошку в селе Новленское. В какой-то момент он пробрался в квартиру вологжанки и унес оттуда 17 тысяч рублей. Для женщины такая сумма оказалась внушительной.

Подсудимый признал вину, возместил 2000 рублей и согласился с иском о возмещении остальных денег. Вологжанка просила строго вора не наказывать. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.