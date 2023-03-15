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НовостиОбщество15 марта 2023 20:30

В Вологде 18 и 19 марта пройдут экскурсии в отреставрированные деревянные дома

Экскурсии проведет Катя Хоботова
Евдокия САХАРОВА
Фото vk.com/vokrug_da_okolo

Фото vk.com/vokrug_da_okolo

В Вологде на выходные 18 и 19 марта намечены две экскурсии в отреставрированные деревянные дома города.

Экскурсовод Катя Хоботова 18 марта в 14:00 проведет экскурсию в Дом с виноградом по адресу Благовещенская, 22. Дом 1912 года постройки принадлежал мещанину Анатолию Васильевичу Красильникову. В 2018 году здание покрасили волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест», а благотворительный фонд блогера Ильи Варламова собрал средства на реставрацию красивых деревянных резных дверей.

19 марта в 10:00 стартует экскурсия в флигель дома Дружинина на Мальцева, 18. Этот памятник федерального значения 19 века отреставрировали на средства что предпринимателя Германа Якимова.

Участие платное, предварительная запись в соцсети к экскурсоводу.

Возрастные ограничения: (12+).