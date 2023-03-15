Вологжанку из деревни осудили за убийство мужа ножом

В Междуреченском районе за убийство осудили 34-летнюю местную жительницу. Трагедия произошла в одной из деревень района вечером 29 августа. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Супруги выпивали, возник конфликт и дама ударила мужа кухонным ножом в грудь. Мужчину пытались спасти медики, но он скончался в больнице.

Подсудимая вину признала и рассказала, как все было. Муж выпил и стал агрессивным. Поэтому она решила отбиваться. Ей назначили 7 лет колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован.