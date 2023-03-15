В Череповце коммунальщики продолжают борьбу со стихией

В Череповце на дорогах работают сотрудники «Водоканала» и «Спецавтотранса». Они убирают снег, прочищают ливневки и промывают колодцы. Об этом сообщил официальный портал города.

Рабочие отмечают, что самые проблемные участки — под мостами и на шоссе. На Архангельском мосту ливневку постоянно перекрывает лед. 15 марта прочистили колодцы на привокзальной площади.

«У машины есть насадка с давлением до 150 атмосфер. Просовываем ее в трубу и прочищаем, — объясняет главный инженер „Водоканала“ Андрей Сухарев. — Снег завалил все дождеприемники, много грязи. Мы объезжаем места скопления и устраняем. У нас пять бригад выставлено на устранение подтоплений. На прочистку одного колодца уходит примерно полчаса. Где ливневок нет, воду откачиваем. Ежегодно стараемся устанавливать от 20 до 30 ливневых колодцев, чтобы подтопленных мест становилось меньше».

Под Северным мостом тоже непорядок. На части улицы Боршодской вода поднялась на 15—20 сантиметров. Ливневку вскрыли, а «Спецавтотранс» начал вывозить скопившийся снег.

О затоплениях можно сообщать по номеру 083, о потопах во дворах — в управляющую компанию.