Череповчанку оставили без водительских прав на год

Череповчанка лишилась водительских прав. Она днем 30 ноября 2022 года попала в ДТП и скрылась. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, 39-летняя череповчанка на автомобиле "Шевроле Авео» у торгового центра на улице Ленина в зоне парковочного места сбила 87-летнюю пенсионерку.

ГИБДД она не стала вызвать, а просто помогла бабушке встать и отвезла ее домой. Та дома рассказала о случившемся сыну. Он отвез ее в травмпункт, у старушки оказался ушиб. Однако позже у нее выявили перелом ноги.

Водителя, оставившую место ДТП, вычислили. Ее действия квалифицировали по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ как оставление места дорожно-транспортного происшествия.

В суде она пояснила, что умысла скрываться у нее не было. Вину свою она не признала, считая, что бабушка говорит неправду. При этом водитель она согласна, что на видео она и ее машина.

В итоге мировой судья Вологодской области признал женщину виновной и оставил без права управления транспортом на один год.