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НовостиОбщество15 марта 2023 14:51

67-летняя работница почтамта на Вологодчине присвоила свыше 171 тысячи рублей

Скоро она предстанет перед судом
Иван Чухнин

В Устюженском районе завершено следствие в отношении 67-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Она работала начальников одного из подразделений почтамта,

на протяжении 2022 года она систематически не приходовала в кассу почтамта денежные средства от реализации товарно-материальных ценностей. В итоге она присвоила более 171 тыс. рублей. Недостача была выявлена в ходе ведомственной ревизии.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.