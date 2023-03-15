67-летняя работница почтамта на Вологодчине присвоила свыше 171 тысячи рублей

В Устюженском районе завершено следствие в отношении 67-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Она работала начальников одного из подразделений почтамта,

на протяжении 2022 года она систематически не приходовала в кассу почтамта денежные средства от реализации товарно-материальных ценностей. В итоге она присвоила более 171 тыс. рублей. Недостача была выявлена в ходе ведомственной ревизии.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.