Похоронка из зоны СВО пришла в Вологодскую область

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В Белозерский округ пришла похоронка из зоны СВО. О гибели земляка сообщил глава Денис Соловьев. Он выразил соболезнование родным и близким воина.

"Трагическая новость пришла к нам в округ. Наш земляк, Марушков Игорь Александрович, уроженец деревни Зорино, военнослужащий, погиб в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территориях ДНР, ЛНР и Украины", - сообщает в соцсетях глава муниципалитета.

Он пообещал, что власти окажут семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь.

"Выражаю искренние соболезнования матери солдата Нелли Васильевне и отцу Александру Петровичу, всем родным и близким Игоря. Низкий поклон за достойное воспитание сына", - добавил глава.