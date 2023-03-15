Начальник почтового отделения на Вологодчине присвоила 500 тысяч рублей

Начальница отделения почты в Грязовецком районе присвоила полмиллиона рублей. Ее уволили и отправили под суд. Суд установил, что преступление совершалось в период с марта по июль 2022 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области, сумма ущерба от её действий составила около 500 тысяч рублей.

Осуждённой назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Женщина должна возместить причинённый ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.