В Вологде запрещен выход на лед

С 15 марта в областной столице запрещен выход на лед реки Вологды людей и выезд на лед автомобильной техники. Лед стал рыхлым и непрочным, передвигаться по нему небезопасно.

Особо опасные места - там, где в реку впадают ручейки и стоки. Это у Соборной горки, в устье реки Золотухи, в районе Красного моста, под мостом 800-летия, у храма Андрея Первозванного, в районе Флотского переулка.

Спасатели напоминают, что если стали свидетелем, как человек провалился под лед, необходимо звонить по телефону «112». На место прибудут спасатели.

На берегах реки спасатели Аварийно-спасательной службы Вологды установили информационные щиты. Напомним, нарушителей ждет штраф в размере до 3000 рублей