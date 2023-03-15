Череповчанин украл два телевизора из арендованной квартиры

В Череповце сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из съемной квартиры. В дежурную часть УМВД по г. Череповцу обратился представитель риэлтерского агентства. Он заявил, что два телевизора украли из сданной в аренду квартиры. Квартиру снял 26-летний гражданин. А после выселения жильца сотрудник агентства обнаружил пропажу двух телевизоров. Ущерб заявитель оценил в 17 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Во время беседы с полицейскими молодой человек признался в совершении преступного деяния и рассказал, что украденную технику сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту дознавателями отдела полиции №1 УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.