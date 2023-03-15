В Вологодской области лучшим врачом признана Зоя Мелентьева

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В Вологодской области выбрали лучшего врача - завершен традиционный конкурс «Лучший врач 2023 года». Победителем стала врач-гематолог Вологодской областной детской клинической больницы Зоя Мелентьева.

Областной конкурс „Лучший врач года“ проводится ежегодно. Всего в этом году в конкурсе приняли участие 17 докторов из медицинских организаций Вологды, Череповца и центральных районных больниц.

Второе место — у Олега Пешкова, заведующего отделением, врача — пульмонолога Вологодской городской больницы № 1. Третье место — занял Василий Беляев, заведующий оториноларингологическим отделением, врач-оториноларинголог Вологодской областной клинической больницы.

Врачи, занявшие призовые места, будут награждены Дипломами губернатора области, а также денежными призами в июне на торжественной церемонии по случаю Дня медицинского работника.