В Череповце подтопило Архангельский мост

"Акваджет" - вот такая техника вышла на улицы Череповца. Вадим Германов, ВКонтакте.

Мэр Череповца Вадим Германов назвал телефон, по которому можно сообщать о подтоплениях.

В городе подтопило Архангельский мост - в минувшие выходные там ездили по лужам. По словам мэра, шуга забила ливневки на мосту и не давала уйти воде.

"Шуга хорошо известна речникам. Это рыхлая масса, что-то среднее между снегом и застывшим льдом. Именно она забила ливневки. Специалисты пытались их очистить, но тщетно. Спустя минуту трубы ливневок вновь перекрывались льдом", — рассказал мэр в своем Телеграм-канале.

Отвод талых вод с проезжей части и тротуаров он назвал главной задачей коммунальщиков. Специальная машина «Акваджет», предназначенная для прочистки трубопроводов, вышла на улицы. .

О подтоплениях можно сообщать по номеру 083. По заявкам будет организована работа аварийных бригад.