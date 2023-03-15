ХК "Северсталь" покинула кубок Гагарина после первого раунда плей-офф

ХК «Северсталь» вылетел из борьбы за кубок Гагарина. Они проиграли в седьмом, решающем матче четверти финала Западной конференции Кубка Гагарина московскому ЦСКА. В самом начале встречи череповчане повели в счете 2:0. ЦСКА, действующий обладатель Кубка Гагарина до первого перерыва смог отыграть одну шайбу.

Во второй двадцатиминутке был отыгран еще один.

В третьем периоде хозяева за полминуты забили два быстрых гола. Череповчанам удалось отыграть одну шайбу, но армейцы на последних секундах игры отправили шайбу в пустые ворота. Итог - 5:3 в пользу москвичей, и 4:3 в серии.

То есть ЦСКА идёт дальше, а «Северсталь» завершила сезон после первого раунда плей-офф.