Вологжанин погиб в огне, его 30 соседей были эвакуированы

50-летний мужчина погиб в пожаре на улице Пугачева Вологды По словам сотрудников МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части 14 марта в 22:11. Очевидцы сообщили, что на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горела однокомнатная квартира. Прибывшие на место специалисты спасли с помощью спасательных устройств 30 жильцов верхних этажей дома. В квартире сгорела полностью кровать, постельные принадлежности и матрас. Уничтожена отделка, закопчены кухня и коридор.

В помещении погиб 50-летний хозяин. Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении.