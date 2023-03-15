Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 7:11

Вологжанин погиб в огне, его 30 соседей были эвакуированы

Квартира полыхала на третьем этаже
Иван Чухнин

50-летний мужчина погиб в пожаре на улице Пугачева Вологды По словам сотрудников МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части 14 марта в 22:11. Очевидцы сообщили, что на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горела однокомнатная квартира. Прибывшие на место специалисты спасли с помощью спасательных устройств 30 жильцов верхних этажей дома. В квартире сгорела полностью кровать, постельные принадлежности и матрас. Уничтожена отделка, закопчены кухня и коридор.

В помещении погиб 50-летний хозяин. Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении.