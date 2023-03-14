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НовостиОбщество14 марта 2023 20:48

В Вологде расскажут о роли малых рек в жизни современного города

Лекцию прочтет Елена Лебедева
Евдокия САХАРОВА

В Вологде 18 марта пройдет публичная лекция «Роль малых рек на примере реки Содемы в жизни современного города». Мероприятие проведут в вологодском музее-заповеднике на площадке выставки «Малая река большого города».

Лекцию прочтет Елена Лебедева, кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоснабжения Вологодского государственного университета. Вход по стоимости музейного билета.

Посетители смогут ознакомиться с выставкой «Малая река большого города», где узнают много интересных фактов про речку Золотуху, Ивана Грозного и древних людей.

Экспонаты выставки – археологические предметы, собранные в бассейне реки, предметы зоологической коллекции, геологические экспонаты. 12+