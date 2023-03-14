Прокуратура Вологды проверила, насколько хорошо чистятся крыши

Пресс-служба Прокуратуры города Вологды сообщила, что ведомство заваливают жалобами рассерженные вологжане. В областной столице весной с крыш свисают сосули! И падают! Прокуратура провела проверку и убедилась в нерадивости местных коммунальщиков.

"По результатам проведенных выездных мероприятий выявлены факты ненадлежащего содержания общедомового имущества свыше 20 многоквартирных домов, расположенных в том числе по улицам Мальцева, Кирова, Хлюстова, Зосимовская, Ветошкина, Герцена, Козленская, Пугачева, Горького, Разина, Водников города Вологды", - сообщили в областной прокуратуре.

Выявлены факты плохой очистки крыш домов, балконов, козырьков, водосточных труб, вывесок от снега, наледи и сосулек. Часто у многоквартирных домов не огорожены опасные участки, что создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Прокуратура внесла предупреждения в адрес руководства 8 городских управляющих компаний и других обслуживающих организаций - в кратчайшие сроки необходимо устранить замечания.