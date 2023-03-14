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НовостиОбщество14 марта 2023 20:31

На Вологодчине за десять лет сократили треть чиновников

По мнению губернатора, это сэкономило бюджету почти миллиард
Евдокия САХАРОВА

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников похвастался цифрами оптимизации штата чиновников. За десять лет чиновников сократили на 36%, что сэкономило бюджету 900 миллионов рублей. В 2011 году чиновников было 3392, то на 1 января 2023 года в области остался 2171 госслужащий.

«Профессиональные кадры решают все. Государственному управлению необходима прозрачная, эффективная, понятная структура. Для улучшения эффективности и исключения дублирующих функций с 2012 по 2022 год в регионе прошла оптимизация численности органов исполнительной власти и представителей местного самоуправления», - сообщил глава региона.

Тенденция на снижение количества и с чиновниками муниципальными. Штат в районных и поселенческих администрациях сократился за эти годы на 36,6 %. В 2021 году в регионе получало зарплату 7012 чиновников местного самоуправления, то в начале этого года в ведомостях расписывалось только 4449 человек.