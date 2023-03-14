На Вологодчине за десять лет сократили треть чиновников

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников похвастался цифрами оптимизации штата чиновников. За десять лет чиновников сократили на 36%, что сэкономило бюджету 900 миллионов рублей. В 2011 году чиновников было 3392, то на 1 января 2023 года в области остался 2171 госслужащий.

«Профессиональные кадры решают все. Государственному управлению необходима прозрачная, эффективная, понятная структура. Для улучшения эффективности и исключения дублирующих функций с 2012 по 2022 год в регионе прошла оптимизация численности органов исполнительной власти и представителей местного самоуправления», - сообщил глава региона.

Тенденция на снижение количества и с чиновниками муниципальными. Штат в районных и поселенческих администрациях сократился за эти годы на 36,6 %. В 2021 году в регионе получало зарплату 7012 чиновников местного самоуправления, то в начале этого года в ведомостях расписывалось только 4449 человек.