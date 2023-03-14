В Кичменгском Городке хитрая целительница обокрала старика

В Кичменгском Городке на кражу денег полицейским пожаловался 84-летний пенсионер. Вологжанин рассказал, что после прихода незнакомцев у него исчезли 20 тысяч рублей. Удивительные подробности уголовного дела сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Оказалось, что утром к мужчине зашли две незнакомки - погреться. Пенсионер угостил их чаем и пожаловался на боль в колене. Дама сказала, что она целительница, и предложила провести целебный обряд. Для всей операции потребовались яйцо и кусок ткани.

Женщина завернула яйцо в ткань, а потор развернула. При развороте материи мужчине показалось, что он увидел силуэт скорпиона. Тогда гостья сказала, что хозяин прячет в трех местах в доме деньги. Хозяин сказал, что это неправда, и показал место хранения всей его наличности. Тогда дама попросила 20 тысяч в долг, но пенсионер на это не согласился. Тогда она потребовала плату за лечение. Пенсионер оценил услугу в 500 рублей и выдал купюру. Вскоре женщины ушли.

Однако сомнительные гости вернулись вечером - с двумя мужчинами - и попросились на ночлег, так как у них якобы сломалась машина. Пенсионер согласился и отправился готовить постели. Потом заметил, что вместе с незнакомцами исчезли и деньги.

«При изучении места кражи эксперт-криминалист обнаружил на одной из чашек следы пальцев рук одного из визитеров. Эту чашку хозяин дома не успел помыть после ухода гостей, поэтому отпечатки были качественными», — сообщает пресс-служба вологодского УМВД.

Женщину вычислили - целительницей оказалась 33-летняя жительница Великого Устюга. Ей грозит до 2 лет лишения свободы. Когда ее поймали, она решила возместить старику ущерб.