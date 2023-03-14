Контракты на уборку Вологды неподелили подрядчики

В Вологде жалобу на контракт по уборке района Лукьяново подал один из участников аукциона ООО «Стройлес». Начальная цена лукьяновского лота начиналась с отметки в 25,4 млн рублей. Компания оказалась недовольао результатами торгов и обратилось с жалобой в ФАС.

Напомним, в этом году контракт на уборку города решили поделить на 7 частей, чтобы создать конкуренцию среди потенциальных подрядчиков. Теперь в конкурсе могут участвовать и небольшие предприятия, а не только "Магистраль".

Заявки на участие в аукционе принимали до понедельника, 13 марта. Победители приступят к работе в конце месяца.