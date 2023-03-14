В Череповце у семи должников арестовали автомобили

Фото: ФССП России по Вологодской области.

Череповецкие приставы арестовали машины у семи должников. Совместный рейд судебных приставов, сотрудников ГИБДД и центра обеспечения региональной безопасности прошел в понедельник у торгового центра «Юта», что на проспекте Победы в Череповце.

Всего проверяющие сумели остановить 26 должников. Должникам выставлено 12 требований о погашении задолженности. А семь автомобилей было арестовано на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

Рейды судебных приставов проходят регулярно в разных районах Череповца и считаются одной из наиболее эффективных способов погашения долгов.