Большинство вологодских дорог будет содержать "Вологдаавтодор"

Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта, ВКонтакте.

Восемь контрактов по содержанию региональных дорог подпишут на днях. Победитель конкурсов - известен. На днях определился подрядчик для выполнения работ по контрактам в 24 муниципалитетах, им стал ПАО «Вологодавтодор». Два городских округа - Вологодский и Череповецкий убирают, до 30 июня 2024 года, другие подрядчики.

Новые контракты начнут действовать уже с 1 апреля и на протяжении полутора лет, сообщает областной департамент дорожного хозяйства и транспорта.

Содержание дорог - это целый комплекс работ: и уборка снега, и обработка от гололеда зимой, и обеспыливание, и покос травы, а также расчистка от древесно-кустарниковой растительности, очистка барьерных ограждений, дорожных знаков.