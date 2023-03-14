Вологодская картинная галерея готовится к наплыву посетителей в день бесплатного посещения

Айда гулять в Семенково! Фото: Музей "Семенково", ВКонтакте.

Музеи области напоминают: в среду, 15 марта, для вологжан они будут работать бесплатно. Просто потому, что это третья среда месяца.

По установившейся традиции областная картинная галерея ожидает нашествия посетителей. Сэкономить можно почти полтысячи рублей. Напомним, 450 рублей стоит "безлимит" - билет для взрослых на все этажи галереи без ограничения по времени.

А 15 марта достаточно в кассе показать паспорт с пропиской в Вологодской области и получить бесплатный билет.

Кстати, школьники и студенты при предъявлении студенческого билета или справки посещают вологодские музеи бесплатно независимо от места жительства.

Во многих музеях области - также день бесплатного посещения. Например, Вологодский областной краеведческий музей-заповедник, со столетием которого накануне поздравил президент страны Владимир Путин.