Парнишка в Тотьме угонял по два автомобиля в ночь

Тотемский районный суд осудил 17-летнего отрока за четыре угона автомобиля. В первый раз он уехал кататься ночью 25 августа 2022 года. У одного из домов в д.Варницы Тотемского района он увидел автомобиль марки ВАЗ 210930 с ключами взамке зажигания и нек смог пойти мимо. Но в итоге не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Затем он угнал ГАЗ 3110 Волга и также совершил его угон, выехал в поле и там бросил автомобиль.

В ночь с 29 на 30 августа 2022 года он увидел автомобиль марки ВАЗ 11113 и... покатался. На перекрестке улиц Белоусовская и Загородная он врезался в автомобиль «Хендай Элантра» и скрылся.

Четвертым его авто стал ВАЗ 211540. Он доехал на нем до ближайшего кювета.

Несовершеннолетний подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался. Мать подсудимого пояснила, что об угонах узнала от полиции. женщина полагает, что ненадлежащим образом проводилась работа подразделения по делам несовершеннолетних.

Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначил наказание подсудимому в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Как оказалось, 28 ноября 2022 в отношении подсудимого был вынесен приговор, которым он был признан виновным в совершении двух угонов транспортных средств.

В тоге суд применил в отношении несовершеннолетнего ч.2 ст.92 УК РФ и освободил его от наказания в виде лишения свободы, поместив его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 18 лет.