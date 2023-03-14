Контракт на 86 миллионов рублей на благоустройство парка Ветеранов подпишут с череповчанами

Вход в парк будет выглядеть так. ВКонтакте, Сергей Воропанов.

Череповчане будут благоустраивать парк Ветеранов в Вологде за 86 миллионов. Подведены итоги конкурса. Благоустройством общественного пространства будет заниматься компания «ГОАРА». Контракт будет подписан в конце марта. Правда, подрядчик еще должен представить в Администрацию города банковские гарантии и смету. Если документы не вызовут вопросов, то договор будет подписан. Завершить все работы по благоустройству должны до конца октября 2023 года.

Как сообщает администрация города, в рамках 1-го этапа в парке Ветеранов будут проведены установка новой входной группы, благоустройство центральной аллеи и прогулочных дорожек, установлено освещение и видеонаблюдение, смонтированы малые архитектурные формы, отремонтирован туалет и подход к нему, сделано дополнительное озеленение. Концепция обновленного общественного пространства была разработана Лабораторией городской среды по запросам вологжан. Работы будут вестись под их непосредственным контролем.

Как известно, именно в Вологде эта компания уже благоустраивает Затоновский пляж.