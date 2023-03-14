Череповецкого менеджера пытались подкупить 100 тысячами рублей

В Череповце мужчина поплатился за преступление. 39-летней житель Ленинградской области оказался под судом и был признан виновным. Его оштрафовали на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп.

«Установлено, что осужденный неоднократно предлагал менеджеру одного из крупных предприятий города денежное вознаграждение за предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, а также за ускорение оплаты по договору поставки товаров», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области. Менеджер сообщил о случившемся в службу безопасности предприятия и в правоохранительные органы. В итоге мужчину задержали в тот момент, когда он передавал 100 тысяч рублей в качестве подкупа.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. С него также взыскали ещё 100 тысяч рублей — сумму подкупа — в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.