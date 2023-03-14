Череповецкая школьница пришла на урок пьяной и устроила дебош

Скандал просочился в сеть: в Череповце школьница пришла пьяной, ее сняли на видео. А ролик оказался в соцсетях и его быстро распространили. На видео девушка в классе кричит, матерится, валяется на полу, а также бьет одноклассника бутылкой из-под спиртного.

За дело взялась полиция.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, инцидент произошел еще 1 марта, школьнице уже исполнилось 14 лет.

По факту проводится проверка, сообщили cherinfo в пресс-службе полиции. На законного представителя девочки составлен протокол за появление ребенка в общественном месте в состоянии опьянения.

По все видимости, девочка принесла алкоголь и выпила его в школе.