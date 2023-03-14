В Череповце построят жилой комплекс с бассейном и ФОКом

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце будет построен новый жилой комплекс с ФОКом и бассейном. Управление архитектуры выдало разрешение на его строительство. Здание спроектировано архитектурным бюро из Санкт-Петербурга, строить их будет также компания из Северной столицы.

Вадим Германов раскрыл проект и карту: "Парковка под зданием, система подземного хранения мусора и специальный холл для размещения кондиционеров - это лишь некоторые особенности строения, которое появится в городе..."

По его словам, башни станут первыми жилыми домами, в которых будут реализованы современные требования к внешнему облику и внутреннему содержанию здания. Комплекс расположится недалеко от перекрестка Рыбинской - Монтклер и Афанасия Потапова.

Дома соединятся между собой помещениями, где откроется спортивный комплекс. Бассейн - на первом этаже, тренажерные залы - на втором. Мэр города заверил, что подземная система сбора мусора не станет запахам распространяться.