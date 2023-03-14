Стало известно кто построит Некрасовский мост в Вологде

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, кто будет строить мост в Вологде. "Некрасовский мост в Вологде построит компания, возводившая дорожные объекты в Крыму и олимпийском Сочи. Контракт с «Дорожной строительной компанией» из Тверской области планируется подписать до конца марта", - заявил губернатор. ПО его заверениям, у подрядчика есть "технические и кадровые ресурсы для проведения качественных работ".

ДСК работает 18 лет, за это время ею построено множество объектов дорожной инфраструктуры по всей стране.

Напомним, согласно проекту, общая протяженность объекта строительства - 3,1 км. В том числе длина самого моста – 243 метра. В основание мостового сооружения забьют 400 свай.