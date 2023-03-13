В Вологде коммунальщики борются с непогодой

В Вологде над устранением последствий непогоды работают бригады компаний «Магистраль» и «Вологдагорводоканал». Расчищаются дождеприёмные колодцы от снега, промываются ливневые стоки, рыхлятся сугробы. Пресс-служба городской администрации сообщает, что ежесуточно задействовано 96 единиц техники и 121 рабочий на ручной уборке тротуаров, а также 6 бригад «Вологдагорводоканала».

«В связи с непостоянной температурой, а также обилием осадков в прошедшие выходные работаем в усиленном режиме сразу по двум фронтам: убираем снег с дорог и тротуаров и обрабатываем улицы песко-соляной смесью, чтобы не допустить образование гололеда. Параллельно ведем работу по профилактике и ликвидации подтоплений в городе. Воду на тротуарах сгоняют как механизированным способом, так и вручную прокапывая канавы для оттока. На прошлой неделе начали рыхление сугробов. Сотрудники Водоканала промывают ливневые стоки и водоотводные трубки», — рассказал начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Бригады «Вологдагорводоканала» каждый день очищают от 500 - 1000 метров ливневки. За сутки проходятся 10 адресов, в том числе реагируют и на обращения жителей. Из-за перепадов температуры днем на тротуарах образуется снежная каша, а ночью она замерзает в лед. Для борьбы с этим явлением специалисты начинают свою работу днем, чтобы очистить тротуары до наступления заморозков. Для борьбы гололедом с января израсходовано 1042 т соли и 8524 т песко-соляной смеси.