В Соколе поймали растительного наркомана

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Соколе правоохранители задержали 25-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков. При досмотре у него нашли подозрительный свёрток с неизвестным веществом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Экспертиза показала, что изъятым оказалось наркотическое средство растительного происхождения общим весом 4,58 грамма. Молодой человек пояснил, что наркотики он купил в интернете для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 3 лет лишения свободы.