Вологжане поделились с мошенниками 6 млн рублей за прошедшие выходные

В Вологодской области за минувшие выходные с 10 по 12 марта зарегистрировано 27 заявлений от местных жителей, пострадавших от действий мошенников. Вологжане успели перевести 6 282 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

45-летняя жительница областной столицы получила звонок от сотрудников банка. Чтобы якобы отменить подозрительные операции с её счётом, аферисты убедили даму оформить два кредита, снять наличные и отправить деньги на указанные ими счета. Вологжанка лишилась 1,2 млн рублей.