Вологодчина попала в топ-5 регионов по доходу от лесной отрасли

Правительство Вологодской области отчиталось о доходах, поступивших от лесной отрасли - в прошлом году в федеральный и региональные бюджеты ушло 3,4 млрд. рублей. Половина доходов остались в регионе и Вологодчина по итогам 2022 года вошла в ТОП-5 регионов России по лесному доходу, заняла 2 место среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

По данным Рослесинфорга на первом месте расположился Красноярский край с доходами более 5,6 млрд. рублей, на втором - Иркутская область (5,4 млрд.), на третьем - Республика Коми (4,3 млрд.), на четвертом Ханты-Мансийский автономный округ (3,8 млрд. рублей).

Наибольшую долю поступлений в казну обеспечивает аренда лесных участков. На эту статью приходится чуть более 72 % всех доходов. Кроме того, доход приносит продажа лесных насаждений субъектам малого и среднего предпринимательства, для обеспечения муниципальных нужд и собственных нужд граждан.

«Средства от использования лесов, поступающие в региональный бюджет, направляются на проведение комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. В областном бюджете на 2023 год предусмотрено 227,2 млн. рублей, которые пойдут на лесовосстановление, закупку теплиц для выращивания посадочного материала и лесопатрульной техники, ремонт лесопожарных станций, установку камер видеонаблюдения пожарной опасности. Также средства областного бюджета расходуются на содержание лесных инспекторов и проведение отводов лесосек. В 2023 году планируется не допустить снижения объемов поступления платежей от использования лесов области», - рассказал первый замгубернатора Дмитрий Горбачев.