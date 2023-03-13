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НовостиОбщество13 марта 2023 20:06

В Череповец осталось 4 ковидные койки в моногоспитале

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии
Иван Чухнин

В моногоспитале Череповца занято 56 коек из 60. Из пациентов пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Вот как ситуацию с госпитализацией прокомментировала начальник отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу депздрава области Людмила Иванова: «На госпитализации 56 пациентов, пять из них в тяжелом состоянии в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Сейчас в моногоспитале развернуто 60 коек. Потребности в увеличении числа коек нет. Подъем заболеваемости не фиксируем, но по-прежнему нужно соблюдать все меры профилактики, особенно людям старше 60 лет с хроническими патологиями».

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в транспорте и людных местах.