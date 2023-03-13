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НовостиОбщество13 марта 2023 20:03

Сквер с современной детской площадкой появится в Череповце

В городе металлургов появится новое место для игр
Евдокия САХАРОВА
Эскиз со страницы мэра

Эскиз со страницы мэра

В Череповце пустырь на улице Карла Либкнехта планируют превратить в современный сквер с детской площадкой. Об этом заявил мэр города Вадим Германов.

«Сейчас участок между Дзержинского и Труда – просто газон. Когда растает снег, здесь начнутся работы, и территория преобразится», – написал градоначальник в соцсети.

В сквере заложат беседку, парковые качели, детские площадки, искусственные холмы и вымощенные плиткой дорожки. Ожидается и озеленение - высадят деревья и кустарники.

Новый сквер станет подарком городу от бизнеса. Строительство завершится уже в этом году.