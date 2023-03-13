Губернатор Олег Кувшинников встретился с новым руководителем вологодской полиции

Фото: пресс-служба губернатора Вологодской области.

Губернатор Олег Кувшинников встретился с новым руководителем управления МВД России по Вологодской области. На днях на эту должность был назначен полковник полиции Павел Серов. На Вологодчину он приехал из Татарстана. Губернатор поздравил его с новым назначением.

Рассказывая об области, Олег Кувшинников, в частности. сказал: «Обстановка в регионе спокойная. Уровень доверия полиции, согласно опросам, в 2022 году у нас вырос до 74%. 78% жителей Вологодской области чувствуют себя в абсолютной безопасности. За последние 10 лет почти на 30% снизился уровень преступности и количество правонарушений. Наша задача – сохранить социальную, политическую, экономическую стабильность в регионе, обеспечить эффективную работу всех органов власти и федеральных структур..."

Кроме того, по словам губернатора, одна из важных задач - снижение количества ДТП.